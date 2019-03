Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gurke in der Laube

LPI-GTH: Gurke in der Laube

Ilmenau - Ilm-Kreis - Gestern Nachmittag fand eine Frau ihre Gartenlaube am Lindenberg aufgebrochen vor. An der Hüttentür wurde gehebelt, diese konnte jedoch nicht geöffnet werden. Daher entglasten die Unbekannten ein Fenster und drangen in die Hütte ein, vermutlich hausten sie darin. Weiterhin wurden sämtliche Schränke im Inneren durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Die mutmaßlichen Täter hinterließen lediglich eine Salatgurke und einen Sachschaden von 50 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen gesehen haben. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag Nachmittag, 08.03.2019 und gestern Nachmittag, 12.03.2019. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0068913/2019. (jk)

