Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Gurt nicht angelegt - ...

LPI-GTH: Gurt nicht angelegt - Führerschein sichergestellt

Gotha - Während einer Streifenfahrt am Dienstagmorgen entdeckten Polizisten im Gegenverkehr einen Honda, dessen Fahrerin keinen Gurt angelegt hatte. Die Kollegen wendeten und hielten das Fahrzeug in der Eschleber Straße an. Am Steuer saß eine 62-Jährige, bei der die Kollegen Alkoholgeruch bemerkten. Ein Test ergab 1,26 Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines zur Folge hatte. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx