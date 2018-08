Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Häuser beschmiert

LPI-GTH: Häuser beschmiert

Gotha - Am 18.08.2018 zwischen Mitternacht und 08:30 Uhr beschmierten Unbekannte zwei Häuser in der Hölderlinstraße. Auf Garagentore und Mauern wurden Buchstaben in grauer Farbe großflächig aufgesprüht. In der Brunnenstraße wurde die linke Seite eines Transporters beschmiert. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gotha unter Telefon 03621/781124 zu melden. (mkö)

