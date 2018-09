Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Haltestelle beschädigt

LPI-GTH: Haltestelle beschädigt

Gotha - In der Nacht vom 14.09.2018 zum 15.09.2018 haben Unbekannte an der Bushaltestelle in der Gartnestraße randaliert. Eine große Glasscheibe der Unterstellmöglichkeit wurde eingeschlagen. Die Scherben verteilten sich weit über den Gehweg. Wer hierzu Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Telefon 03621/781124 zu melden. (mkö)

