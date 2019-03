Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Handtasche beim Einkauf gestohlen

LPI-GTH: Handtasche beim Einkauf gestohlen

Arnstadt - Einer 69-jährigen Dame wurde am Freitagabend beim Einkauf im Kaufland die Handtasche entwendet. Da neben der Brieftasche, Geldkarten und sämtlichen Papieren auch der Autoschlüssel fehlte, wurde das Auto vom Parkplatz am Kaufland vorsorglich abgeschleppt. Wie sich später herausstellte, hatte der Dieb auch versuchte, mit der Geldkarte der Dame Bargeld am Automaten abzuheben, was ihm jedoch nicht gelang, die Karte wurde eingezogen. (ef)

