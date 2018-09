Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Handtasche beim Einkaufen gestohlen

LPI-GTH: Handtasche beim Einkaufen gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis - Den meisten Männern sind die Handtaschen ihrer Frauen egal. Vermutlich auch dem Ehemann einer 53-Jährigen, die gestern Abend, gegen 19.20 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft am Mühltor bestohlen wurde. Die Frau legte ihre Handtasche auf eine Bank vor der Umkleidekabine und probierte Kleidung an. Sie war der Annahme, ihr Mann werde schon auf die Tasche achten. Nach der Anprobe war die Tasche verschwunden. (kk)

