Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Hirsch trifft Lkw

LPI-GTH: Hirsch trifft Lkw

Luisenthal - Landkreis Gotha - Ein Hirsch prallte heute, kurz nach Mitternacht, am Ortsausgang in Richtung Gotha gegen eine Sattelzugmaschine. Das Tier sei anschließend zurück in den Wald gelaufen. Ob oder wie schwer verletzt, ist nicht bekannt. Am Lkw entstand Sachschaden von zirka 1000 Euro. Dessen 42jähriger Fahrer blieb unverletzt. (aha)

