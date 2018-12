Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike gestohlen

LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Gräfenroda - Am Abend des 06.12.2018 von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr wurde in Gräfenroda in der Bahnhofstraße ein auffallendes schwarz-rotes E-Bike der Marke Cube gestohlen. Das Bike war an einem Zaun angeschlossen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Rades oder zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel.: 03677/6010, Hinweis-Nr.: 11-018344

