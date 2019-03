Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: In seiner Wut abgelenkt

LPI-GTH: In seiner Wut abgelenkt

Sonneborn - Landkreis Gotha - Gestern Nachmittag lud ein 51-Jähriger seinen Lkw ordnungsgemäß in der der Gothaer Straße. Ein 49-Jähriger musste mit seinem Mazda um den Lkw herumfahren und regte sich darüber auf. Auf Höhe des Lkw hielt er an, zeigte dem 51-Jährigen einen "Scheibenwischer" und setzte dann seine Fahrt fort. Dabei hatte er jedoch den Verkehrsfluss aus den Augen verloren und fuhr auf den vor ihm fahrenden Mazda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrer blieben unverletzt. (jk)

