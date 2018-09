Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Insgesamt vier Pkw aufgebrochen ...

LPI-GTH: Insgesamt vier Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Amt Wachsenburg/OT Eischleben, Holzhausen - Ilm-Kreis - In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr, brach ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin in einer Kleingartenanlage in der Erfurter Landstraße von Eischleben insgesamt drei Pkw auf. In allen Fällen wurden Fenster auf unbekannte Weise zerstört, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem Dokumente und auch ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch kein Angaben vor. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-013868.

In der Bittstädter Straße von Holzhausen zerstörte in der selben Nacht, zwischen 20.30 Uhr und 07.00 Uhr, ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin ein Fenster eines Pickup FCA. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem persönliche Dokumente gestohlen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen auch hier noch nicht vor. Zeugenhinweise hierzu bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-013865.(aha)

