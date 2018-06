Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Junge angefahren und geflüchtet ...

LPI-GTH: Junge angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Arnstadt - Ilmkreis - Ein neunjähriger Junge wurde gestern Abend, gegen 18.15 Uhr, auf einem Fußgängerüberweg am Wollmarkt von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Es soll sich um einen roten VW Golf gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer/die unbekannte Fahrerin des VW habe zunächst am Zebrastreifen gewartet, sei dann aber angefahren und habe dabei den Jungen erfasst. Anschließend verließ er/sie unerlaubt den Unfallort. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-008440. (aha)

