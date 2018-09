Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kind nach Verkehrsunfall ...

LPI-GTH: Kind nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Wartburgkreis, Ruhla/ Thal - Am späten Nachmittag ereignete sich in der Ortslage Thal ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 3 Jahre altes Kind schwer verletzt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache setzte sich das abgeparkte Fahrzeug, dem das Kind und seine 25 Jahre alte Mutter zuvor entstiegen waren, in Bewegung und erfasste den Jungen. Aufgrund der schwere der Verletzungen kam am Unfallort ein Rettungshubschrauber zum Einsatz und verbrachte das Kind in die Heliosklinik nach Erfurt.(mw)

