Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kind von Pkw erfasst

LPI-GTH: Kind von Pkw erfasst

Ohrdruf - In der Lindenaustraße in Ohrdruf wurde am Freitagnachmittag um 16.00 Uhr ein 10-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt. Dieser überquerte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn. Als er dabei schon fast auf der anderen Straßenseite angelangt war, wurde er durch einen schwarzen Pkw am Hinterrad erfasst und kam hierdurch zu Fall. Der Pkw befuhr dabei die Lindenaustraße in Richtung Waldstraße. In der weiteren Folge stieß der Junge gegen einen dort abgestellten Pkw. Hierbei hatte er großes Glück und wurde nur leicht verletzt. Der schwarze Pkw hielt nach der Kollision nicht an und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll es sich um eine weibliche Fahrzeugführerin handeln, welche gelockte Haare trägt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Gotha.

