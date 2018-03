Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kinderwagen in Treppenhaus ...

LPI-GTH: Kinderwagen in Treppenhaus angezündet

Gotha - Zum Glück frühzeitig wurde ein Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der August-Creutzburg-Straße entdeckt. Ein Hausbewohner stellte am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, das Feuer am Sitzbezug des Kinderwagens fest. Die Flammen konnte der Zeuge mit einer Zeitung ausschlagen, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Der Schaden am Kinderwagen wurde mit 100 Euro angegeben. (kk)

