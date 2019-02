Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kleinunfall

LPI-GTH: Kleinunfall

Ilmenau - Am Freitag, gegen 13:25 Uhr ereignete sich in Ilmenau, Johann-Friedrich-Böttger-Straße ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Ein 78jähriger Polofahrer beschädigte beim Ausparken den Renault eines 71jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 700,- Euro. Personen wurden nicht verletzt. (as)

