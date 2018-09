Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Körperverletzung im Bürgerhaus

LPI-GTH: Körperverletzung im Bürgerhaus

Frankenroda - Wartburgkreis - Ein 57-Jähriger soll Sonntagmorgen, gegen 01.45 Uhr, mit einem unbekannten Mann zunächst in eine verbale und anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Ein 54-Jähriger sei dazwischen gegangen und in der Folge von dem unbekannten Mann geschlagen worden. Und zwar so heftig, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Beide Männer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter habe sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizeiinspektion Eisenach ermittelt zu den Hintergründen. (aha)

