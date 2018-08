Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Körperverletzung in der ...

LPI-GTH: Körperverletzung in der Georgenstraße

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Am 19.08.2018 um kurz nach 01:00 Uhr kam es in der Georgenstraße auf Höhe eines Einzelhandelsladens zu einer Körperverletzung. Drei Männer aus Eisenach liefen die Georgenstraße in Richtung des schwarzen Brunnens entlang, als sie plötzlich von mehreren vermummten Personen angegriffen und verletzt wurden. Diese vermummte Personengruppe entfernte sich nach der Tat schnell in Richtung der Hospitalstraße. Zwei der angegriffenen Männer wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691/2610 entgegen, oder jede andere Polizeidienststelle.

