Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kollision mit Hauswand in ...

LPI-GTH: Kollision mit Hauswand in Gräfenroda PI ARN - ILM

Gräfenroda - Eine 30-jährige junge Frau befuhr am Samstag, dem 03.03.18 gegen 07:30 Uhr mit ihrem PKW Peugeot 206 in Gräfenroda die Bahnhofsstraße aus Richtung Plaue kommend. In einer leichten Rechtskurve verlor sie auf Grund winterglatter Fahrbahn die Kontrolle übers Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge stieß sie in Höhe Haus-Nr. 45 gegen die Hauswand. Sachschaden am PKW ca. 1.500,- und an der Hauswand ca. 300,- Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. (sv)

