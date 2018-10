Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kollision mit Wild

LPI-GTH: Kollision mit Wild

Ilmenau - Ein 45 Jähriger befuhr mit seinem Pkw Hyundai am Samstag gegen 20:15 Uhr die Landstraße zwischen Ilmenau und Martinroda und kollidierte hier mit einem Reh. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Ein weitere Unfall ereignete sich am Samstag gegen 21:00 Uhr. Hier querte ein Fuchs die Landstraße zwischen Ilmenau und Manebach, ein 43 jähriger Kia-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.(MH)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx