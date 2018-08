Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kollision mit Wildschwein

LPI-GTH: Kollision mit Wildschwein

Möhrenbach - Am Sonntag querte gegen 05:30 Uhr ein Wildschwein den Weg eines Pkw Opel Adam auf der Landstraße zwischen Großbreitenbach und Möhrenbach. Die Fahrerin konnte dem Tier nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Während am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstand, flüchtete das Wildschwein in den angrenzenden Wald.

