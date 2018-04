Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Konfrontation gesucht

LPI-GTH: Konfrontation gesucht

Gotha - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 51-Jährigen und einem 53-Jährigen kam es am gestrigen Nachmittag auf einem Grundstück in der Oberstraße in Gotha. Zuvor überstieg der 51-Jährige das verschlossene Hoftor und verschaffte sich so unbefugt Zutritt zum Grundstück. Den Aufforderungen das Grundstück zu verlassen, entgegnete der 51-Jährige allerdings mit Faustschlägen ins Gesicht und Tritte gegen das Bein und gegen den Rücken des 53-Jährigen. Zudem beschimpfte er den 53-Jährigen mit unpfleglichen Äußerungen. Warum der 51-jährige Mann diese Auseinandersetzung gesucht hatte, werden möglicherweise erst die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Verletzungen trug der 53-Jährige nicht davon.

