Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Konsequent ohne Fahrerlaubnis

LPI-GTH: Konsequent ohne Fahrerlaubnis

Gotha - Innerhalb von 12 Stunden ist ein 58-Jähriger wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt worden. Das erste Mal am Montag, kurz vor 17.00 Uhr, in der Lindemannstraße. Der Mann war mit einem Renault unterwegs. Nach der erfolgten Kontrolle erfolgte die Belehrung, kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug zu führen. Diese Belehrung verhallte ohne Beachtung. Am Dienstagmorgen, kurz vor 05.00 Uhr, war der Mann mit dem Renault in der Waltershäuser Straße unterwegs. Nun wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine weitere Anzeige geschrieben. (kk)

