Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kontrolle verloren und in ...

LPI-GTH: Kontrolle verloren und in Leitplanke geprallt

B 19/Eisenach - Kurz vor 16.00 Uhr am Montagnachmittag ist eine 38-Jährige mit einem VW Passat aus Richtung Wilhelmstal mit ihrem Fahrzeug in die Leitplanke geprallt. Zuvor hat die Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das nach links von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Sachschaden ca. 5500 Euro. (kk)

