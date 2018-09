Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Korrektur zur Meldung Fahrräder ...

LPI-GTH: Korrektur zur Meldung Fahrräder aus Gartenhütte gestohlen - Zeugen gesucht

Schönau v. d. Walde - Landkreis Gotha - Die Fahrräder wurden in der Schulgasse in Schönau v. d. Walde und nicht wie in der Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4063292 von gestern, 12.28 Uhr, gemeldet, in Gotha. Wir bitten dies zu entschuldigen und zu berücksichtigen. (aha)

