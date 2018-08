Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Krankenfahrstuhl umgekippt

LPI-GTH: Krankenfahrstuhl umgekippt

Ohrdruf - Landkreis Gotha - Einen ungewöhnlichen Unfall hatten Polizeibeamte am Mittwochabend in der Reinhardtstraße aufzunehmen. Dort war gegen 18.00 Uhr ein 65-Jähriger mit einem Krankenfahrstuhl gestürzt. Zuvor befuhr der Mann mit der Mobilitätshilfe die Reinhardtstraße in Richtung Waldstraße. Er fuhr am rechten Fahrbahnrand. Auf der anderen Straßenseite hatte er einen Bekannten entdeckt, dem er zuwinkte. Durch die Bewegung prallte der Krankenfahrstuhl an die Bordsteinkante und kippte dann nach links auf die Fahrbahn. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. (kk)

