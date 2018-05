Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: KTM - Vollcross gestohlen - ...

LPI-GTH: KTM - Vollcross gestohlen - Zeugen gesucht

Crawinkel - Landkreis Gotha - Vergangene Nacht, zwischen 18.00 Uhr und 05.30 Uhr, stahl ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin aus einer Garage eines Privatgrundstücks in der Straße Friedrichsanfang eine schwarz-weiße Vollcrossmaschine KTM 450 SF-X mit orangefarbenen Schriftzug des Herstellers. Zudem waren mehrere Aufkleber am Fahrzeug angebracht. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-010224. (aha)

