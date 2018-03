Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Lkw-Auflieger aufgebrochen

LPI-GTH: Lkw-Auflieger aufgebrochen

Mühlberg - Im Tatzeitraum von Freitag, 23.03., 19 Uhr bis Samstag, 24.03., 8 Uhr haben unbekannte Täter einen am Tatort abgestellten Lkw-Auflieger gewaltsam aufgebrochen und daraus Handtaschen im Wert von 500 Euro entwendet. Der Auflieger stand über Nacht auf einem Tankstellengelände in der Wanderslebener Straße, in der Nähe der BAB 4. Der Sachschaden am Auflieger fiel mit 20 Euro noch gering aus. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. (sw)

