Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Lkw fuhr bis ins Tankstellengebäude

LPI-GTH: Lkw fuhr bis ins Tankstellengebäude

Kornhochheim - Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr fuhr ein polnischer Lkw-Fahrer sturzbetrunken vom Parkplatz des Tankstellengeländes, in der Straße Am Hochheimer See, los. Seine Fahrt endete schon wenige Meter später im Tankstellengebäude. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten in der Atemluft des 59jährigen Fahrers Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Vorwert von 2,1 Promille. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, eine Blutentnahme in der Klinik durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Am Gebäude und am Lkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen blieben unverletzt.(ck)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx