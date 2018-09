Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Lkw mit Steinen und Kanaldeckel ...

LPI-GTH: Lkw mit Steinen und Kanaldeckel beworfen

Ilmenau - Ilm-Kreis - Gestern Abend, gegen 18.30 Uhr, sollen drei Unbekannte in der Langewiesener Straße einen Lkw mit Steinen und auch einem Kanaldeckel beworfen haben. Den Lkw hatten sie aber nicht getroffen, so dass kein Sachschaden zu beklagen war. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurden in der Nähe des Tatorts zwei Männer angetroffen. Gegen die beiden 31 und 39 Jahre alten Männer wird wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt. (aha)

