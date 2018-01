Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Lkw trocken gelegt

LPI-GTH: Lkw trocken gelegt

Arnstadt - Ilm-Kreis - Am Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kontrollierte ein 49-jähriger Lkw-Fahrer den von ihm im Rehestädter Weg abgestellten Lkw. Der Brummi-Fahrer musste feststellen, dass der Tank aufgebrochen war und etwa 200 Liter Diesel fehlen. Es wurde ein zweiter Lkw entdeckt, bei dem der Tank offen war. Ob und wie viel Diesel hier fehlt, konnte noch nicht festgestellt werden. Der 49-Jährige kontrollierte am Sonntagvormittag zwischen 10.00 und 11.00 Uhr den Lkw, da war er noch unbeschädigt. Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-000611. (kk)

