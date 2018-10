Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mehrere Messer beschlagnahmt

LPI-GTH: Mehrere Messer beschlagnahmt

Gotha - Am Einkaufsmarkt Nahkauf in der Gerrit-Engelke-Straße wurden am 20.10.2018 mehrere Messer, verschiedenster Art, beschlagnahmt. Ein Anrufer meldete sich bei der Polizei und gab an, dass sich am Einkaufsmarkt zwei Personen befinden, wovon einer ein Messer unter seiner Kleidung versteckt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten bei einem 62-jährigen Gothaer insgesamt vier Messer fest. Der 62-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.(swl)

