Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mehrere Mobiltelefone aus ...

LPI-GTH: Mehrere Mobiltelefone aus Sporthalle gestohlen

Kreisfreie Stadt Eisenach - Während die Auszubildenden heute Vormittag in der Berufsschule im Palmental am Sportunterricht teilnahmen, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang um Umkleideraum der Sporthalle. Mehrere Taschen und auch Bekleidungsstücke wurden abgesucht. Der Dieb machte reiche Beute. Er brachte sich in den Besitz von sechs Mobiltelefonen der Marken IPhone, Huawei und HTC im Gesamtwert von fast 1000 Euro. Es fehlt außerdem der Personalausweise eines 18-Jährigen. Wer hat am Freitagvormittag, zwischen 07.50 Uhr und 09.20 Uhr im Umfeld der Sporthalle der Berufsschule etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-016059. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx