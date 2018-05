Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mehrere Pachtgärten in Stadtilm ...

LPI-GTH: Mehrere Pachtgärten in Stadtilm aufgebrochen

Stadtilm (Ilm-Kreis) - Im Zeitraum vom 04.05.2018 bis zum 06.05.2018 wurden insgesamt acht Pachtgärten in der Gartensiedlung "An der Scheibe" durch unbekannte Täter angegriffen. Die Täter sorgten für Sachschäden in noch unbekannter Gesamthöhe. Zudem wurden Gegenstände im Gesamtwert von über 1000 Euro entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter das Beutegut mit Fahrzeugen abtransportierten. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu den Diebstählen können bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677-601-124 gemeldet werden.

