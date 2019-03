Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mehrere Trunkenheitsfahrten

LPI-GTH: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Eisenach / Wutha - Am Wochenende gingen den Beamten gleiche mehrere Fahrzeugführer ins Netz, welche kein Fahrzeug hätten führen dürfen. So wurde bereits am Freitagfrüh auf dem Theaterplatz ein 45 jähriger Eisenacher mit seinem Opel Astra einer Kontrolle unterzogen und festgestellt, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ebenso erging es einem 39 jährigen Eisenacher mit seinem BMW, welchen die Beamten gegen 23:00 Uhr des selben Tages auf der Rennbahn kontrollierten. Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr wurden die Beamten am Kreisel Wutha am Ende der alten Autobahn fündig. Hier wurde ein 36 jähriger Eisenacher mit seinem Opel einer Kontrolle unterzogen und ebenfalls Drogeneinfluss festgestellt. Bei den drei Autofahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.(ri)

