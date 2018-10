Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mit 1,56 Promille gegen Laterne ...

LPI-GTH: Mit 1,56 Promille gegen Laterne - Fahrer leicht verletzt

Bad Tabarz - Landkreis Gotha - Unter Alkoholeinfluss fuhr ein 39-Jähriger am Samstagabend in der Zimmerbergstraße gegen eine Straßenlaterne. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde daraufhin beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst. Der Fahrer verletzte sich beim Unfall leicht. Sein Pkw VW war nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden. An der Laterne entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. (ml)

