Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mit 2,68 Promille unterwegs - ...

LPI-GTH: Mit 2,68 Promille unterwegs - Fahrer schläft auf Fahrersitz ein

Gotha - Landkreis Gotha - Einen stark alkoholisierten VW-Fahrer musste die Polizei Gotha am Samstagmorgen aus seinem Tiefschlaf wecken. Der 64-Jährige war zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Nachdem er seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Eschleber Straße abgestellt hatte, schlief er hinter dem Steuer ein. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin veranlasst und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Aufgrund seines Zustandes musste er anschließend in Polizeigewahrsam genommen werden. (ml)

