Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mit Alkohol am Steuer

LPI-GTH: Mit Alkohol am Steuer

Waltershausen - Am frühen Ostermontag wurde ein VW Polo in Waltershausen in der Ohrdrufer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte bei dem 33jährigen Fahrzeugführer aus Wutha-Farnroda Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,79 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. (sw)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx