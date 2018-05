Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mit Drogen erwischt

LPI-GTH: Mit Drogen erwischt

Gotha - Am Samstagmorgen wurden bei einem 21jährigen Mann aus Gotha Betäubungsmittel festgestellt. Bei einer Kontrolle in der Von-Zach-Straße versuchte der Mann das Rauschmittel wegzuwerfen, was jedoch durch die Beamten bemerkt wurde. Die 1,2g Marihuana wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (sw)

