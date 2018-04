Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Möbellift in Kreuzungsbereich ...

LPI-GTH: Möbellift in Kreuzungsbereich umgekippt - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Kreisfreie Stadt Eisenach - Am Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr, ist in der Hospitalstraße ein Möbellift umgekippt. Der Möbellift wurde von einem weißen Fiat Ducato gezogen. Dessen 22-jähriger Fahrer gab an, dass er aus Richtung Georgenstraße kam. Er wollte nach rechts in die Rennbahn Richtung abbiegen. Von dort näherte sich ein unbekanntes Fahrzeug, das zügig den Kreuzungsbereich befuhr. Nach Angaben des Fiat-Fahrers sei dabei seine Fahrspur befahren worden, weswegen er den Kurvenradius sehr eng gefahren ist, um eine Kollision zu vermeiden. Das rechte Rad des Möbelliftes prallte gegen den Bordstein, er kippte seitlich auf die Straße und verperrte die Kreuzung. Das unbekannte Fahrzeug fuhr in Richtung Kasseler Straße davon. Sachschaden ca. 15 Tausend Euro. Die Polizei Eisenach hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und zum unbekannten Fahrzeug geben können. Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-008530. (kk)

