Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mopedfahrer ohne ...

LPI-GTH: Mopedfahrer ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Ilmenau - Am Samstag kontrollierten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau ein Moped Kymco in der Langewiesener Straße. An dem Moped war ein Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr angebracht und der 30 jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf die Einnahme von Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

