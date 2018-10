Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Motorradfahrer stürzt und ...

LPI-GTH: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Gotha - Am Samstag, dem 29.09.2018 gegen 16:45 Uhr, kam es in der Drei-Gleichen-Straße in Neudietendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Der 44-jährige Mann kam aus Apfelstädt und wollte weiter in Richtung Erfurt fahren. An der Kreuzung zur Kornhochheimer Straße musste er eine Vollbremsung einleiten, da ein Pkw im Gegenverkehr nach links abbog, ohne auf ihn zu achten. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der dunkle Pkw fuhr weiter in Richtung Kornhochheim davon. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Bezugsnummer 01-020404 bei der LPI Gotha-ID zu melden.(ak)

