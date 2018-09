Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Motorradfahrerin bei Sturz ...

LPI-GTH: Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Neustadt am Rennsteig - Ilm-Kreis - Die 23-Jährige hatte gestern Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, zwischen Neustadt a. R. und Frauenwald einen Pkw überholt und anschließend die Kontrolle über ihr Motorrad verloren. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie kam in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad BMW entstand Totalschaden. (aha)

