Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Motorroller SR 51 gestohlen

Gotha - Am vergangenen Freitag hat ein 38-Jähriger seinen Motorroller SR 51 an einen Zaun in der Friemarer Straße, im Bereich des Busbahnhofes, angeschlossen. Heute morgen stellte der Mann das Fehlen seines Zweirades fest. Das zerschnittene Fahrradschloss blieb am Tatort zurück. (kk)

