Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mutiges Einschreiten

Gotha - Am Samstag, 29.09.18 gegen 11.40 Uhr meldete ein 47-jähriger Hamburger der Gothaer Polizei, dass im Bereich Pfortenwallgasse / Lutherstraße in Gotha ein stark alkoholiserter Mann lautstark herumschreit und auch Passanten angeht. Der polizeibekannte 28-jährige Gothaer Täter hatte sich zwischenzeitlich vom Ereignisort entfernt und konnte durch die Angaben des Mitteilers an seiner Anschrift in der Moßlerstraße in Gotha angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen einen Wert von 2,46 Promille. Zuvor hatte der Mann nicht nur in seinem Alkoholzustand in der Gothaer Innenstadt herum geschrien und die Passanten beleidigt, sondern auch einen 78-jährigen Gothaer derart von hinten geschubst, dass dieser fast auf die Straße fiel. Nur durch das beherzte Einschreiten des 47-jährigen Hamburgers und eines 18-jährigen Gothaer Passanten konnte schlimmeres verhindert werden und der Täter ausfindig gemacht werden. Gegen den 28-jährigen Täter wird Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung erstattet.(dl)

