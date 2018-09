Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Nach Drogenfund von ...

LPI-GTH: Nach Drogenfund von Klassenfahrt ausgeschlossen

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Aufgrund von Zeugenaussagen durchsuchten am vergangenen Freitag Polizeibeamte der PI Eisenach mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes die Gepäckstücke von insgesamt 35 Schülern eines Eisenacher Gymnasiums, die gerade zu einer Klassenfahrt aufbrechen wollten. Es bestand der Verdacht, dass in den Gepäckstücken Drogen versteckt waren. Tatsächlich fanden die Beamten in zwei Fällen kleine Mengen Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen zwei 16jährige Schülerinnen wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie wurden von der Klassenfahrt ausgeschlossen. (aha)

