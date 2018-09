Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Nach Parkplatzrempler abgehauen ...

LPI-GTH: Nach Parkplatzrempler abgehauen - Zeugen gesucht

Eisenach/OT Stregda - Wartburgkreis - Am Freitag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Stadtweg einen blauen Ford Fiesta. Ermittlungen zufolge stieß der/die unbekannte Fahrzeugführer/in vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte Fahrzeugseite des Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Ford wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-017246. (aha)

