Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Nach Streitigkeit betrunken mit ...

LPI-GTH: Nach Streitigkeit betrunken mit dem Pkw gefahren

Gotha - Landkreis Gotha - Durch Zeugen wurde am Freitag gegen 20:15 Uhr in der Oststraße eine verbale und auch körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau beobachtet, in deren Folge ein 26-jähriger Mann schlichten wollte. Der an der Auseinandersetzung beteiligte Mann flüchtete daraufhin mit einem Pkw Ford, stand allerdings offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Die verständigten Polizeibeamten begaben sich daraufhin auf die Suche und konnten den Streithahn, einen 45-jährigen Rumänen, in der Karl-Liebknecht-Straße fußläufig feststellen. Seinen Pkw hatte er zuvor auf einem in der nähe liegenden Parkplatz abgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwarten nun Anzeigen, u. a. wegen einer Trunkenheitsfahrt und einer Körperverletzung. (av)

