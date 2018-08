Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: nach Unfall geflüchtet

LPI-GTH: nach Unfall geflüchtet

Ichtershausen - Ein 18 Jähriger überschlug sich am Freitag gegen 19:45 Uhr mit seinem Pkw VW Polo auf der L 1044 zwischen Ichtershausen und Thörey, nachdem ihm vorher ein Kleintransporter in einer Kurve auf seiner Fahrspur entgegenkam und er ausweichen musste. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 18 Jährige wurde leicht verletzt, an seinem Pkw entstand Totalschaden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Kleintransporter bzw. zum Unfall machen können, werden gebeten sich unter 03677/601-124 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.

