Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: nach Unfall geflüchtet

LPI-GTH: nach Unfall geflüchtet

Geschwenda - Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde im Zeitraum von Montag bis Freitag ein auf einem Parkplatz an der Fahrenheitstraße abgeparkter Kleintransporter Renault beschädigt. An dem Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Schaden anzuzeigen.

Zeugen zu dem Verkehrsunfall melden sich bitte unter 03677/601124 bei der PI Arnstadt-Ilmenau. (MH)

