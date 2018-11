Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Navigationsgeräte ausgebaut - ...

LPI-GTH: Navigationsgeräte ausgebaut - Zeugen gesucht

Mühlberg - Landkreis Gotha - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bauten Unbekannte aus zwei Pkw in der Haarhäuser Straße und Am Spring die Navigationsgeräte aus. An dem Volkswagen und Skoda entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000 Euro. Die Navigationsgeräte hatten einen Gesamtwert von knapp 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Bezugsnummer 01-023267 oder 01-023264 zu wenden. (ml)

